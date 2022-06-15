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В Рязанской области пропал 74-летний Лев Богатырев
С 14 июня о местонахождении мужчины ничего не известно.

В Рязанской области пропал 74-летний Лев Богатырев. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

С 14 июня о местонахождении мужчины ничего не известно.

Приметы: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза серые.

Был одет: серая футболка-поло, темные (серые или чёрные брюки), синие кроссовки на белой подошве.

Тех, кто что-то знает о местонахождении мужчины просят звонить по телефону дежурного отряда: +7+7 (920) 980-21-71, +7 (4912)51-21-71 или в полицию по телефону 112.