В рязанской мэрии назвали шесть убыточных муниципальных предприятий

Среди них Хлебозавод № 3, «УРТ», «МКЦ» «РСУ», «Комплекс», «Эколозащита».

В среду, 15 июня, на комитете по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы, депутаты назвали муниципальные предприятия, которые сработали в убыток в первом квартале текущего года.

Из 15 муниципальных предприятий в размере 62 млн рублей в минус ушли шесть. Среди них Хлебозавод № 3, «УРТ», «МКЦ» «РСУ», «Комплекс», «Эколозащита».

Предприятие Хлебозавод № 3 сработало в убыток на один млн 18 тысяч рублей.

Управление рязанского троллейбуса «УРТ» ушло в минус на 48 млн рублей.