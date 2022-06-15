В Рязанское художественное училище поступило сообщение о минировании
Оно пришло по электронной почте.
В административные учреждения Рязани, в том числе в художественное училище, поступили сообщения о минировании.
Информацию РЗН. Инфо рассказал компетентный источник из силовых структур. Он отметил, что угрозы прислали по электронной почте. Каждое здание силовики проверили и ничего не нашли.
Ранее некоторые региональные СМИ распространили информацию, что подобное письмо получила военная прокуратура области. Эта информация оказалась ложной.