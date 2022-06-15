В рязанских парках появились скамейки и тренажеры с QR-кодами с упражнениями

Они ведут на сайт управления по физкультуре и массовому спорту.

В рязанских парках появились скамейки и тренажеры с QR-кодами. Об этом сообщила мэрия .

Коды ведут на сайт управления по физкультуре и массовому спорту. Там подготовлены ролики с тренировками. «Опытный инструктор проинформирует, для какой категории граждан рекомендовано упражнение, укажет дозированность нагрузки, покажет исходную позицию, объяснит, какие мышцы задействованы в упражнении», — объяснили содержание роликов в мэрии.

Сейчас объекты с QR-кодами появились в парке имени Гагарина, Верхнем городском парке, ЦПКиО и Нижнем городском саду. В ближайшее время их должны сделать на территории большинства парков города.

Для того, чтобы воспользоваться QR-кодами, нужно их отсканировать при помощи смартфонов.