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В рязанских парках появились скамейки и тренажеры с QR-кодами с упражнениями
Они ведут на сайт управления по физкультуре и массовому спорту.

В рязанских парках появились скамейки и тренажеры с QR-кодами. Об этом сообщила мэрия.

Коды ведут на сайт управления по физкультуре и массовому спорту. Там подготовлены ролики с тренировками. «Опытный инструктор проинформирует, для какой категории граждан рекомендовано упражнение, укажет дозированность нагрузки, покажет исходную позицию, объяснит, какие мышцы задействованы в упражнении», — объяснили содержание роликов в мэрии.

Сейчас объекты с QR-кодами появились в парке имени Гагарина, Верхнем городском парке, ЦПКиО и Нижнем городском саду. В ближайшее время их должны сделать на территории большинства парков города.

Для того, чтобы воспользоваться QR-кодами, нужно их отсканировать при помощи смартфонов.