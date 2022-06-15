В Рязани пройдет выставка «Пойдем домой»

Мероприятие направлено на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтеров.

В Рязани пройдет выставка «Пойдем домой». Мероприятие направлено на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтеров, сообщили организаторы.

К участию приглашают кураторов животных, а также рязанцев, у которых на передержке есть питомец. Отмечается, что перед выставкой нужно записаться по телефону и пройти регистрацию (она начнется в день события в 10:30). Животное должно иметь ветеринарный паспорт со всеми прививками.

Выставка состоится в Лесопарке в субботу, 2 июля, в 11:00.

Возрастное ограничение: 0+