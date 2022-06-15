Умерла рязанская гимнастка и тренер Татьяна Машкова

В 1967 году она стала чемпионкой мира.

Умерла рязанская гимнастка Татьяна Машкова. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта .

В 60-ые годы Татьяна Машкова становилась призеркой всесоюзных соревнований. В 1967 году она стала чемпионкой мира в составе сборной СССР. В 1970 году она завоевала «серебро» в групповых упражнениях. Татьяна Машкова первой среди рязанских гимнасток стала мастером спорта международного класса.

На протяжении многих лет она работала тренером.