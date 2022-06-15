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Рязанцев вновь предупредили об обработке полей в Захаровском районе химикатами

Рязанцев вновь предупредили об обработке полей химическими веществами. Соответствующее объявление опубликовало ООО «Захаровское».

С 17 июня в Захаровском районе около населенных пунктов Высокое, Стенькино, Волдыревка пройдет обработка сельхозкультур инсектицидами, гербицидами, фунгицидами (препараты для уничтожения растительности). Речь идет о веществах «Цепелин» (класс опасности для пчел — 1 токсичен), «Аминка Фло» (класс опасности для пчел — 2, нетоксичен), «Карбезим» (класс опасности для пчел — 2, нетоксичен), «Флит» (класс опасности для пчел — 3, малоопасный), «Ассолюта» (класс опасности для пчел — 3, малоопасный), «Конгфу Супер» (класс опасности для пчел — 1, высокоопасный), «Феразин Грин» (класс опасности для пчел — 3, малоопасный).

Обработка продлится в течение семи дней. «Просьба ограничить лет пчел в данный период», — говорится в сообщении.