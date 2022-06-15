Рязанца осудили за покушение на убийство нового избранника бывшей жены
Инцидент произошел 7 сентября 2021 года.
Рязанца осудили за покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба
Инцидент произошел 7 сентября 2021 года.
Пьяный мужчина напал с ножом на нового избранника бывшей жены. Тот, несмотря на ранение живота, смог выбить оружие из рук нападавшего и удерживал его до приезда полицейских.
Обвиняемый не признал вину. По его словам, он хотел напугать соперника и задел его ножом нечаянно, якобы когда тот начал падать в его сторону. Эта версия была отвергнута.
Рязанца приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.