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Рязанца осудили за покушение на убийство нового избранника бывшей жены
Инцидент произошел 7 сентября 2021 года.

Рязанца осудили за покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Инцидент произошел 7 сентября 2021 года.

Пьяный мужчина напал с ножом на нового избранника бывшей жены. Тот, несмотря на ранение живота, смог выбить оружие из рук нападавшего и удерживал его до приезда полицейских.

Обвиняемый не признал вину. По его словам, он хотел напугать соперника и задел его ножом нечаянно, якобы когда тот начал падать в его сторону. Эта версия была отвергнута.

Рязанца приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.