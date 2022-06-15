Рязанца оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток

Собственнику назначили штраф в 35 тысяч рублей.

Рязанца оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Участок площадью более 59 гектаров находится около села Долгинино в Рязанском районе. Проверка Россельхознадзора показала, что собственник не обрабатывал землю из-за чего территория полностью заросла сорняками и деревьями.

Рязанца признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили штраф в 35 тысяч рублей.