Предложение рязанских депутатов о маркировке животных направили в Госдуму

«Маркировка для животных нужна, чтобы штрафовать владельцев, которые выкидывают их на улицу», — пояснили на заседании профильного комитета.

В Госдуме могут рассмотреть предложение рязанских чиновников о маркировке животных. Об этом стало известно в среду, 15 июня, на комитете по общественной безопасности. На заседании отметили, что изначально предложение направили в областную думу, но затем его перенаправили в Госдуму."Маркировка для животных нужна, чтобы штрафовать владельцев, которые выкидывают их на улицу", — пояснили на заседании. Депутаты отметили, что законодательство нужно ужесточать.