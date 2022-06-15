Пострадавшего в массовом ДТП в Михайловском районе санавиацией эвакуировали в Рязань

Первоначально пострадавших доставили в Михайловскую больницу.

Пострадавшего в массовом ДТП в Михайловском районе санавиацией эвакуировали в Рязань. Об этом сообщил телеканал ТКР.

Первоначально пострадавших доставили в Михайловскую больницу. Напомним, авария на 224 километре трассы Р-22 «Каспий» произошла утром в среду, 15 июня. Погибли три человека, еще четверо получили травмы.

Позже появились фото с места аварии. Также названа предварительная причина произошедшего. Полицейские возбудили уголовное дело.