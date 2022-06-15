Полицейские задержали рецидивиста, ограбившего рязанца в кафе на окраине города

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Полицейские задержали рецидивиста, ограбившего рязанца в кафе на окраине города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 42-летний рязанец и рассказал, что во время отдыха в кафе его избили и ограбили. Мужчина уточнил, что распивал алкоголь в заведении на окраине Рязани. В какой то момент он решил выйти на улицу подышать. К нему подошел незнакомец и потребовал телефон и бумажник. Мужчина ответил отказом, после чего завязалась драка.

Избив рязанца, неизвестный забрал у него телефон и складной нож после чего скрылся.

Полицейские опросили посетителей и работников кафе и установили, что к ограблению причастен 28-летний житель Рязанского района. Его задержали. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за кражу, мошенничество, грабеж и угон автотранспорта.

Он рассказал, что продал похищенное случайному прохожему.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.