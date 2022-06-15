«Почта России» получила статус ИТ-компании

Новый статус подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию, а также дает возможность для новых льгот сотрудникам.

«Почта России» вошла в реестр ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры. Как сообщили в компании, это подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию, а также дает возможность для новых льгот сотрудникам.

В 2021 году почти четверть всех доходов — 52,8 млрд рублей — «Почте России» принесли именно ИТ-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие.

На сегодняшний день у 52 млн клиентов есть цифровые аккаунты для получения доступа к услугам почты. Более 2,5 млн посылок в месяц от физлиц оформляют на сайте и в мобильном приложении. За последний год «Почта России» запустила возможность получить посылку за другого человека по электронной доверенности, записаться в отделение на конкретное время, инициировать заключение договора в онлайн-режиме для B2B-клиентов.

«В последние годы мы кардинально изменили в почте подход к созданию новых продуктов. Многие традиционные почтовые услуги уже перешли в „цифру“. Мы перестраиваем внутренние процессы, чтобы сократить сроки разработки и внедрения ИТ-сервисов и соответствовать запросу клиентов. Значительно выросли цифровые компетенции наших сотрудников. Включение в реестр ИТ-компаний — это знак того, что мы движемся в правильном направлении, и признание успехов цифровой трансформации почты», — отметил Максим Акимов, генеральный директор «Почты России».