Павел Малков возглавил делегацию Рязанской области на «ПМЭФ-22»

Юбилейный форум начался в среду, 15 июня.

Делегация Рязанской области во главе с врио губернатора Павлом Малковым принимает участие в работе юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума. Он начался в среду, 15 июня.

Деловая программа врио главы региона и рязанской делегации включает несколько десятков встреч, переговоров. На форуме подпишут пакет инвестиционных соглашений, направленных на развитие агропромышленного комплекса, медицины, IT-сферы, туризма, создание импортозамещающих производств, укрепление всестороннего сотрудничества с регионами Центральной России. Кроме того, Павел Малков и представители Рязанского региона поучаствуют в ключевых стратегических сессиях и дискуссионных площадках ПМЭФ-22.

В составе делегации региона — зампред правительства Артем Никитин, глава минэкономразвития Андрей Ворфоломеев, его заместитель Никита Кузьмин, курирующий вопросы развития туризма, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Андрей Ульянов, гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин.

Мультимедийный стенд Рязанской области, расположенный в выставочном пространстве Форума, включает демонстрационные видеоматериалы и информационные буклеты о туристическом, инвестиционном потенциале региона, приоритетных инвестпроектах, перспективных площадках, в том числе об индустриальном промышленном парке «Рязанский» и агропромышленном парке «АгроТерра». На стенде представлены также Топ-15 туристических объектов Рязанской области.