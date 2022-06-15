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Павел Малков: создание экотехнопарка — важное направление работы облправительства
На площадке Петербургского международного экономического форума врио главы региона Павел Малков встретился с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым.

Создание экотехнопарка — важное направление работы облправительства. Об этом сказал врио главы региона Павел Малков в ходе встречи с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым, где обсуждался проект создания в Рязанской области экотехнопарка. Встреча состоялась 15 июня на площадке XXV Петербургского международного экономического форума.

Обсуждались вопросы взаимодействия в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», создания и размещения на территории региона экотехнопарка. В частности, в Рязанской области предполагается модернизировать пять полигонов размещения твердых коммунальных отходов, а также создать участки по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов. Общая стоимость проекта — пять млрд рублей.

Врио губернатора Павел Малков отметил на встрече, что у Рязанской области есть возможности для успешной реализации этого проекта. Создание экотехнопарка сегодня входит в число важных направлений работы регионального правительства. «Проект будем запускать. Он для нас один из приоритетных», — подчеркнул Павел Малков.

В свою очередь генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выразил заинтересованность в формировании на территории региона экотехнопарка. «Готовы профинансировать проект практически в полном объеме и предоставить 95% от необходимых на его реализацию средств по субсидированной ставке из федерального бюджета», — подчеркнул Денис Буцаев.