Павел Малков подписал соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Документ включает совместную работу по ряду направлений.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков на Петербургском экономическом форуме провел рабочую встречу с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андреем Шпиленко, по итогам которой было подписано соглашение о сотрудничестве.

Врио губернатора обсудил с директором АКИТ вопросы участия рязанского промышленного кластера «Производителей инженерных и строительных систем» в конкурсном отборе Минпромторга России на возмещение затрат при реализации совместного проекта по запуску в производство новой линейки аксессуаров для кровли. Общий объем инвестиций в проект — 58 млн рублей, ожидаемый объем господдержки — более 17 млн рублей. Проект планируется завершить в 2025 году.

Речь также шла о создании промышленного технопарка Рязанской области и агропромышленного парка «АгроТерра», возможностях внесения в действующее законодательство поправок, направленных на смягчение требований к участникам промышленных кластеров. Особое внимание было уделено вопросам включения кластера предприятий радиоэлектронной отрасли в федеральный реестр и встраивания рязанских компаний в кооперационные цепочки по выпуску продукции с участниками кластеров других субъектов РФ.

Врио губернатора Павел Малков сказал, что в Рязанской области есть хорошая основа для дальнейшей качественной работы по развитию экономики, индустриального сектора.

«Большой задел в регионе уже есть. Самое главное теперь — его развивать, и направлять наши договоренности в практическую плоскость. Потенциал очень большой. Все это нужно использовать максимально, тем более, сейчас, в условиях санкционного давления, импортозамещения. Будем делать все возможное для блага Рязанской области», — подчеркнул Павел Малков.

В ходе встречи достигнута договоренность об оказании содействия региону со стороны АКИТ РФ в организации на базе Минпромторга Р. Ф. обучения команды рязанских специалистов по формированию промышленных кластеров. Поддержка получена и по другим предложениям региона, связанным с включением продукции.

По итогам переговоров между правительством Рязанской области и Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России было подписано бессрочное соглашение о сотрудничестве. Документ включает совместную работу по ряду направлений. Это, в том числе, создание кластеров и технопарков, территорий с преференциальными режимами, развитие промышленной инфраструктуры Рязанской области, повышение инвестиционной привлекательности региона и привлечение инвесторов, а также укрепление межрегиональных и международных связей Рязанской области в сфере научно-технического развития, промышленной кооперации и экспорта.