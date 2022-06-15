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Павел Малков обсудил вопросы газификации области с гендиректором «Газпром межрегионгаз»
Встреча прошла в рамках «ПМЭФ-22»

В первый день работы рязанской делегации на «ПМЭФ-22» врио губернатора Павел Малков встретился с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках реализации программы социальной газификации в Рязанской области, меры дополнительной поддержки населения региона по строительству газопроводов внутри земельных участков и приобретения газоиспользующего оборудования.

Павел Малков отметил, что имеется задача по максимальному ускорению реализации программы догазификации: «В Рязанской области достаточно высокая доля населенных пунктов уже газифицирована. На текущий момент — 90,8%. Более шести тысяч домохозяйств должны пройти по программе догазификации, что очень хорошо. Люди этого очень ждут. Это повысит уровень газификации региона до 92%. В этом направлении мы активно работаем».

Малков обратил внимание на распоряжение правительства региона о субсидиях малоимущим семьям, в том числе на внутреннюю газификацию и закупку оборудования. «То есть мы расширили категории льготников и расширили возможности для получения этих льгот. Людям это будет тоже серьезное подспорье в газификации своих домов», — сказал врио главы региона.

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов принял приглашение Малкова лично посетить Рязанскую область и более подробно обсудить все необходимые вопросы. Он поблагодарил главу региона за внимательное отношение к программе догазификации. «Дело продвигается, когда глава региона возглавляет областной штаб по газификации, — сказал Сергей Густов. — И тогда газ уже на кухне, без использования средств жителей. Важное направление — оказание адресной помощи. Отмечу, что около шести тысяч домохозяйств подпадают в план-график догазификации Рязанской области».

В настоящий момент от жителей приняли около 3,6 тысячи заявок, 90% из них переведены в договоры, свыше трети — исполнены до границ участков. Ведется работа по строительству межпоселковых газопроводов. Так, газом обеспечат населенные пункты в Михайловском, Скопинском и Сапожковском районах, а также Серебрянский цементный завод и новую очередь тепличного комплекса в Рыбновском районе. К 2026 году технически возможная сетевая газификация региона будет завершена.