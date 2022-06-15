Одно из крупнейших российских предприятий ООО «СтальСтройТехнологии» стало новым резидентом индустриального парка «Рязанский»

Инвестиционный проект в рамках соглашения между корпорацией развития Рязанской области и ООО «СтальСтройТехнологии» направлен на строительство производственного корпуса по изготовлению металлоконструкций расширенного ассортимента. Новый объект обеспечит создание более 800 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций составит порядка 1,3 млрд рублей.
В среду, 15 июня, «СтальСтройТехнологии» внесены в реестр парка в качестве резидента согласно регламенту сопровождения инвесторов индустриального (промышленного) парка «Рязанский», на территории которого разместится новое производство. На сегодняшний день это самая крупная и современная инвестиционная площадка в регионе, отвечающая инфраструктурным потребностям инвесторов, в том числе к логистическим преимуществам.
Промышленное предприятие входит в число лидеров Центрального федерального округа по объему выпуска и качеству производства строительных металлоконструкций. В составе организации собственный завод, строительно-монтажное управление, транспортная служба, конструкторское бюро. Применение современных технологий и внедрение бережливых практик позволяют компании удерживать низкую стоимость производимой продукции при высоком качестве выпускаемых изделий.