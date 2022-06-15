Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
19°
Чтв, 16
20°
Птн, 17
20°
ЦБ USD 56.66 -0.43 16/06
ЦБ EUR 59.12 -0.13 16/06
Нал. USD 62 / 60.5 15/06 16:24
Нал. EUR 67.1 / 68 15/06 16:24
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
11 837
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
6 053
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
5 986
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
4 997
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Одно из крупнейших российских предприятий ООО «СтальСтройТехнологии» стало новым резидентом индустриального парка «Рязанский»
Новый объект обеспечит создание более 800 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций составит порядка 1,3 млрд рублей.

Инвестиционный проект в рамках соглашения между корпорацией развития Рязанской области и ООО «СтальСтройТехнологии» направлен на строительство производственного корпуса по изготовлению металлоконструкций расширенного ассортимента. Новый объект обеспечит создание более 800 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций составит порядка 1,3 млрд рублей.

В среду, 15 июня, «СтальСтройТехнологии» внесены в реестр парка в качестве резидента согласно регламенту сопровождения инвесторов индустриального (промышленного) парка «Рязанский», на территории которого разместится новое производство. На сегодняшний день это самая крупная и современная инвестиционная площадка в регионе, отвечающая инфраструктурным потребностям инвесторов, в том числе к логистическим преимуществам.

Промышленное предприятие входит в число лидеров Центрального федерального округа по объему выпуска и качеству производства строительных металлоконструкций. В составе организации собственный завод, строительно-монтажное управление, транспортная служба, конструкторское бюро. Применение современных технологий и внедрение бережливых практик позволяют компании удерживать низкую стоимость производимой продукции при высоком качестве выпускаемых изделий.