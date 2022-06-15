На востоке Москвы женщина с двухлетней дочерью выпала из окна

Женщина пыталась удержать ребенка от падения, но они упали вместе. Ребенок умер на месте, женщину госпитализировали.

На востоке Москвы женщина с двухлетней дочерью выпала из окна. Об этом пишет Telegram-канал Mash в среду, 15 июня.

Инцидент произошел на Шоссе Энтузиастов. По предварительной информации, женщина пыталась удержать ребенка от падения, но они упали вместе. Ребенок умер на месте, женщину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура.