На пожаре в Гусе-Железном сгорела хозпостройка
На тушение пожара выехали семь человек личного состава и три единицы техники.
На пожаре в Гусе-Железном сгорела хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании на улице Октябрьской поступило во вторник, 14 июня, в 23:22. На тушение пожара выехали семь человек личного состава и три единицы техники. В 00:10 пожар локализовали, в 02:20 — потушили.
Огонь уничтожил одну хозяйственную постройку и повредил еще одну.
Общая площадь возгорания составила 38 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее о пожаре сообщили очевидцы в соцсетях.