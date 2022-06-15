Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
19°
Чтв, 16
20°
Птн, 17
20°
ЦБ USD 57.09 -0.69 15/06
ЦБ EUR 59.25 -1.72 15/06
Нал. USD 62 / 60.5 15/06 11:06
Нал. EUR 67.1 / 68 15/06 11:06
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
11 687
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
5 977
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
5 918
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
4 929
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На пожаре в Гусе-Железном сгорела хозпостройка
На тушение пожара выехали семь человек личного состава и три единицы техники.

На пожаре в Гусе-Железном сгорела хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Октябрьской поступило во вторник, 14 июня, в 23:22. На тушение пожара выехали семь человек личного состава и три единицы техники. В 00:10 пожар локализовали, в 02:20 — потушили.

Огонь уничтожил одну хозяйственную постройку и повредил еще одну.

Общая площадь возгорания составила 38 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее о пожаре сообщили очевидцы в соцсетях.