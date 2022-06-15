На пожаре в Гусе-Железном сгорела хозпостройка

На тушение пожара выехали семь человек личного состава и три единицы техники.

На пожаре в Гусе-Железном сгорела хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Октябрьской поступило во вторник, 14 июня, в 23:22. На тушение пожара выехали семь человек личного состава и три единицы техники. В 00:10 пожар локализовали, в 02:20 — потушили.

Огонь уничтожил одну хозяйственную постройку и повредил еще одну.

Общая площадь возгорания составила 38 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее о пожаре сообщили очевидцы в соцсетях.