«МегаФон» и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике

Соглашение о сотрудничестве подписано в среду, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

«МегаФон» будет сотрудничать с ПАО «Россети Ленэнерго» в области инновационных проектов. Соглашение подписано в среду, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

Компании договорились обмениваться опытом, определять потенциальные направления для внедрения инновационных продуктов в области электроэнергетики, а также тестировать цифровые решения в рамках пилотных проектов.

«С „Ленэнерго“ нас связывает давнее сотрудничество в области услуг мобильной и фиксированной связи. Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы, и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач. Сервисы „МегаФона“ созданы на базе российского ПО и сертифицированы по самым высоким стандартам, что гарантирует качественную работу даже в меняющихся условиях», — отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«Применение современных информационных технологий в энергетическом комплексе — важнейшее направление для дальнейшего развития отрасли. Мы строим высокоавтоматизированные объекты, создаем интеллектуальные сети, все большее значение приобретает укрепление информационной безопасности. Активное сотрудничество со столь крупными провайдерами IT-услуг и сервисов, как „МегаФон“, — значимый фактор в эффективности разработки и внедрения новых продуктов и технологий в электросетевой комплекс предприятия», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

«МегаФон» готов предоставить партнерам цифровые решения для эффективного взаимодействия с клиентами. Например, сервис «Интеллектуальная обработка вызовов», позволяющий автоматизировать работу контактного центра, настроить информирование клиентов и освободить сотрудников от части рутинных задач, решение «МегаФон Таргет», при помощи которого легко настроить информирование клиентов по смс. Для удобства регистрации и входа на сайты сетевых компаний «МегаФон» готов внедрить решение Мобильный ID, которое обеспечивает простую идентификацию по номеру телефона без запоминания логинов и паролей.

Решения на базе технологии интернета вещей помогут компаниям бороться с несанкционированным потреблением электроэнергии — аналитика на основе датчиков IoT оперативно даст сигнал об аномальных показаниях с приборов учета. Стороны ведут переговоры о возможности проведения пилотных проектов, чтобы протестировать эффективность технологии в сфере электроэнергетики.

Среди актуальных продуктов МегаФона также более десяти решений в области кибербезопасности для защиты баз данных и собственной инфраструктуры компаний. Самые популярные на сегодня — защита от DDoS-атак, которая в автоматическом режиме отслеживает входящий трафик и очищает его при обнаружении угроз, и WAF (Web Application Firewall), обеспечивающий непрерывную защиту веб-приложений и данных пользователей.