Людмила Гаврикова покинула должность начальника ГУ ветеринарии Рязанской области

Она занимала пост с июля 2019 года.

Людмила Гаврикова покинула должность начальника ГУ ветеринарии Рязанской области. Об этом в среду, 15 июня, РЗН. Инфо сообщили в управлении.

«Людмила Анатольевна у нас больше не работает», — заявила собеседница.

Исполняющим обязанности главы управления назначен Вячеслав Губарев. Ранее он был первым заместителем.

Гаврикова занимала пост с июля 2019 года. До этого она работала в шиловской ветстанции.