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10:47, 23 июля 2019 227
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В главном управлении рязанской ветеринарии сменился руководитель

В главном управлении рязанской ветеринарии сменился руководитель

В главном управлении рязанской ветеринарии сменился руководитель. Им стала Людмила Гаврикова, ранее возглавлявшая «Шиловскую райветстанцию». Об этом корреспонденту RZN.info рассказали в ведомстве.

Гаврикова вступила в должность начальника управления 19 июля 2019 года.

Она сменила Михаила Балакирева, который покинул ведомство в мае текущего года.

Фото из соцсетей


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