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В главном управлении рязанской ветеринарии сменился руководитель. Им стала Людмила Гаврикова, ранее возглавлявшая «Шиловскую райветстанцию». Об этом корреспонденту RZN.info рассказали в ведомстве.
Гаврикова вступила в должность начальника управления 19 июля 2019 года.
Она сменила Михаила Балакирева, который покинул ведомство в мае текущего года.
Фото из соцсетей
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