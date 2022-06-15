Количество погибших в массовой аварии в Михайловском районе возросло до четырех

Один из пострадавших умер в больнице из-за травм несовместимых с жизнью.

Количество погибших в массовой аварии в Михайловском районе возросло до четырех. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Один из пострадавших умер в больнице Михайлова из-за травм несовместимых с жизнью. Двух других эвакуировали вертолетом санавиации в рязанскую ОКБ.

Напомним, авария произошла утром в среду, 15 июня, на 224 километре трассы Р22 «Каспий». Грузовик столкнулся со стоящим впереди микроавтобусом и еще пятью машинами. На месте аварии погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.