Кадыров опроверг слухи о возможной коме Путина

Глава Чечни назвал подобную информацию «чушью и ерундой».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной коме Владимира Путина. Об этом он сообщил в персональном Telegram-канале в среду, 15 июня.

Кадыров назвал подобную информацию «чушью и ерундой». По словам главы Чечни, он несколько дней назад встречался с Путиным. Кадыров отметил его бодрый голос. Как заявил руководитель региона, президент «готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу».

«Тем государствам я от себя советую: лучше закройте свои рты. Вам будет очень неловко потом отмазываться, если на это у вас будет время», — ответил «злопыхателям» Кадыров.