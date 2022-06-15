Рязанский застройщик снизил ставку по льготной ипотеке до 1,7% годовых
Программу разработали совместно с банком ВТБ.
Группа компаний «Стройпромсервис» совместно с банком ВТБ снизили ставку по льготной ипотеке до 1,7% годовых.
Рязанцам доступно более 70 вариантов планировок как в строящихся домах, так и в домах финальной готовности.
Подобрать квартиру, узнать условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисах и на сайте ГК «Стройпромсервис».
Официальный сайт:
Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000
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