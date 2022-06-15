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Рязанский застройщик снизил ставку по льготной ипотеке до 1,7% годовых
Программу разработали совместно с банком ВТБ.

Группа компаний «Стройпромсервис» совместно с банком ВТБ снизили ставку по льготной ипотеке до 1,7% годовых.

Рязанцам доступно более 70 вариантов планировок как в строящихся домах, так и в домах финальной готовности.

Подобрать квартиру, узнать условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисах и на сайте ГК «Стройпромсервис».

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

Телеграм-канал: https://t.me/sps62

Застройщик ООО СЗ «Глобус». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «ВТБ».