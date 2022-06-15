Держатели карты «Мир» с октября смогут оплачивать покупки с помощью новой функции

С 25 октября для держателей карты «Мир» будет доступна функция оплаты покупок с помощью QR-кодов.

Держатели карты «Мир» с октября смогут оплачивать покупки с помощью новой функции. Об этом пишет газета « Известия » со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

С 25 октября для держателей карты «Мир» будет доступна функция оплаты покупок с помощью QR-кодов. Код будет формироваться в приложении Mir Pay или приложении кредитной организации, после чего его считает продавец.

Отмечается, что пользоваться таким способом оплаты можно будет только после аутентификации пользователя. Со стороны продавцов также понадобятся доработки.