Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
24°
Срд, 15
20°
Чтв, 16
19°
ЦБ USD 57.78 -0.61 11/06
ЦБ EUR 60.97 -1.12 11/06
Нал. USD 63 / 60.5 14/06 15:54
Нал. EUR 69.1 / 68 14/06 15:54
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
10 880
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
5 479
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
5 423
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
4 446
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Волгоградской области женщина заживо похоронила мать в яме для туалета
Во время судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что 52-летняя женщина умерла из-за попадания в легкие земли.

В Волгоградской области женщина заживо похоронила мать в яме для туалета. Об этом сообщил V1.ru.

Инцидент произошел в понедельник, 13 июня. 30-летняя женщина избила мать молотком, а затем заживо закопала в яме для уличного туалета.

В региональном СУ СКР рассказали, что между 52-летней женщиной и ее 30-летней пьяной дочерью произошел конфликт. Дочь молотком ударила мать несколько раз по голове, попыталась задушить ее и когда та потеряла сознание, женщина вытащила ее во двор, где бросила мать в яму и закопала.

Позже она рассказала обо всем своему сожителю, а тот обратился в полицию.

Во время судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что 52-летняя женщина умерла не из-за травм, а из-за попадания в легкие земли.

Следователи работают с подозреваемой, они будут настаивать на избрании для задержанной меры пресечения в виде ареста.