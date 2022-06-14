В Волгоградской области женщина заживо похоронила мать в яме для туалета

Во время судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что 52-летняя женщина умерла из-за попадания в легкие земли.

В Волгоградской области женщина заживо похоронила мать в яме для туалета. Об этом сообщил V1.ru .

Инцидент произошел в понедельник, 13 июня. 30-летняя женщина избила мать молотком, а затем заживо закопала в яме для уличного туалета.

В региональном СУ СКР рассказали, что между 52-летней женщиной и ее 30-летней пьяной дочерью произошел конфликт. Дочь молотком ударила мать несколько раз по голове, попыталась задушить ее и когда та потеряла сознание, женщина вытащила ее во двор, где бросила мать в яму и закопала.

Позже она рассказала обо всем своему сожителю, а тот обратился в полицию.

Во время судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что 52-летняя женщина умерла не из-за травм, а из-за попадания в легкие земли.

Следователи работают с подозреваемой, они будут настаивать на избрании для задержанной меры пресечения в виде ареста.