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В Свердловской области мужчина погиб, пытаясь спасти от огня свой фургон
Легковушка загорелась на парковке и огонь начал быстро переходить на соседний фургон.

В Свердловской области мужчина погиб, когда пытался отогнать свою машину, на которую перекинулся огонь от соседнего загоревшегося автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

Инцидент произошел в Каменск-Уральском. Легковушка загорелась на парковке и огонь начал быстро переходить на соседний фургон.

Мужчина хотел отогнать машину, но надышался дымом и сгорел в салоне.