В Свердловской области мужчина погиб, пытаясь спасти от огня свой фургон

Легковушка загорелась на парковке и огонь начал быстро переходить на соседний фургон.

В Свердловской области мужчина погиб, когда пытался отогнать свою машину, на которую перекинулся огонь от соседнего загоревшегося автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

Инцидент произошел в Каменск-Уральском. Легковушка загорелась на парковке и огонь начал быстро переходить на соседний фургон.

Мужчина хотел отогнать машину, но надышался дымом и сгорел в салоне.