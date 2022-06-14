В Свердловской области четыре человека отравились таблетками с неизвестным веществом

Погиб 19-летний мужчина.

В Свердловской области четыре человека отравились таблетками с неизвестным веществом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в городе Нижняя Салда.

По информации ведомства, 19-летний житель Верхней Салды и трое подростков 16 и 17 лет, состоящие на учете в профилактических органах, употребили таблетки. В итоге двоих подростков и совершеннолетнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Третьему подростку оказали помощь в амбулаторных условиях.

Позже стало известно, что 19-летний мужчина умер.

Проверки организовали региональные управления прокуратуры и следкома. Причину гибели молодого человека установят при проведении судмедэкспертизы.