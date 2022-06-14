В Совфеде заявили, что дополнительный призыв в армию не планируется

По словам сенатора Виктора Бондарева, на Украину направляются достаточно добровольцев.

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что дополнительный призыв в армию из-за спецоперации на Украине не планируется. Информацию передало РИА Новости.

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — сообщил сенатор. Также он назвал «вопросом времени» достижение целей спецоперации.

«Прикрываясь живым щитом, они не дают нашим войскам идти семимильными шагами. Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии», — заявил Бондарев.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля.