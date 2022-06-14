В Совете Федерации предложили ввести обязательное чипирование домашних собак
По словам сенатора Александра Башкина, это позволит определить владельца питомца в случае, если он выбросил животное или собака укусила человека.
В Совете Федерации предложили ввести обязательное чипирование домашних собак. Об этом сообщило
По словам сенатора Александра Башкина, это позволит определить владельца питомца в случае, если он выбросил животное или собака укусила человека.
«Помимо введения самих штрафов, которые я поддерживаю, необходимо предусмотреть техническое обеспечение их взимания. А для этого у собаки должен быть чип, чтобы по нему можно было установить владельца», — сказал Башкин.
При этом, по словам сенатора, штраф для нерадивых владельцев должен быть «чувствительным и ощутимым». «Когда законопроект будет внесен в Госдуму, мы будем работать над ним. Возможно, потребуется и повышение размера этих штрафов», — отметил Башкин.