В Совете Федерации предложили ввести обязательное чипирование домашних собак

По словам сенатора Александра Башкина, это позволит определить владельца питомца в случае, если он выбросил животное или собака укусила человека.

В Совете Федерации предложили ввести обязательное чипирование домашних собак. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам сенатора Александра Башкина, это позволит определить владельца питомца в случае, если он выбросил животное или собака укусила человека.

«Помимо введения самих штрафов, которые я поддерживаю, необходимо предусмотреть техническое обеспечение их взимания. А для этого у собаки должен быть чип, чтобы по нему можно было установить владельца», — сказал Башкин.

При этом, по словам сенатора, штраф для нерадивых владельцев должен быть «чувствительным и ощутимым». «Когда законопроект будет внесен в Госдуму, мы будем работать над ним. Возможно, потребуется и повышение размера этих штрафов», — отметил Башкин.