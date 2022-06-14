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В Соколовке продолжается благоустройство стадиона
Место работ осмотрела мэр Рязани Елена Сорокина.

В Соколовке продолжается благоустройство стадиона. Место работ посетила мэр Рязани Елена Сорокина, сообщила чиновница на странице в соцсети «ВКонтакте».

Благоустройство проходит в рамках многоэтапного проекта местных инициатив.

По ее словам, в 2020 году на объекте демонтировали старое покрытие, заасфальтировали беговую дорожку, сделали площадку для воркаута. В 2021 году на стадионе сделали освещение и смонтировали спортивное оборудование.

«В настоящее время на стадионе установили многофункциональный спортивный комплекс с резиновым покрытием. Также жители планируют сделать ограждение и лавочки в рамках софинансирования проекта», — сообщила Сорокина.

По словам мэра, местные жители всегда на связи с представителями подрядной организации. Вопросы решаются оперативно.

«По прилегающей территории есть замечания — поручила окосить траву, выровнять газон на стадионе и в рамках гарантийных обязательств подрядчика восстановить покрытие на спортивной площадке, установленной ранее», — заявила глава горадминистрации.