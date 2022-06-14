В Самаре нашли 17-летнюю пропавшую рязанку

Девушку передали полиции для разбирательства.

В Самаре Росгвардия нашла 17-летнюю рязанку, которая была в федеральном розыске как без вести пропавшая. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Во время патрулирования в Кировском районе Самары экипаж заметил возле дома на улице Георгия Димитрова девушку, подходящую под описание одной из ориентировок.

Выяснилось, что это — жительница Рязани 2004 года рождения.

Девушку передали полиции для разбирательства.

Фото с сайта управления Росгвардии по Самарской области