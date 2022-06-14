В Рязанской области прошли соревнования в рамках чемпионата МВД России

Полицейские определили лучших в легкоатлетическом кроссе и комбинированной эстафете.

В Рязанской области прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу и комбинированной эстафете. Турнир проходил во вторник, 14 июня, в рамках чемпионата МВД России, пишет сайт регионального управления министерства.

Сотрудники органов соревновались в личном и командном первенствах.

По итогам двух дней в общекомандном зачете турнира по легкоатлетическому кроссу в первой группе победила команда из Московской области, второе — представители Татарстана, третьими стали полицейские из Башкортостана. Во второй группе первенствовала команда УМВД по Рязанской области. Вторыми стали их коллеги из Вологодского региона, третьими — из Ульяновского.

В комбинированной эстафете победителями стали представители ГУ МВД по Московской области. Второе место заняли полицейские из Татарстана, «бронза» — у команды из Башкирии.

Призеров соревнования награждали замглавы УМВД России по Рязанской области Антон Решетов, зампред региональной организации общества «Динамо» Андрей Волков, начальник управления по физической культуре рязанской мэрии Кирилл Сосунов.

В среду, 15 июня, пройдут состязания по служебному биатлону. Он состоит из легкоатлетического кросса по пересечённой местности со стрельбой из пистолета «Макарова» на двух огневых рубежах. Победителей наградят 17 июня.