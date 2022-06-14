Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
23°
Срд, 15
22°
Чтв, 16
20°
ЦБ USD 57.09 -0.69 15/06
ЦБ EUR 59.25 -1.72 15/06
Нал. USD 63 / 60.5 14/06 18:00
Нал. EUR 66.4 / 68 14/06 18:00
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
11 054
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
5 581
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
5 522
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
4 546
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанской области прошли соревнования в рамках чемпионата МВД России
Полицейские определили лучших в легкоатлетическом кроссе и комбинированной эстафете.

В Рязанской области прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу и комбинированной эстафете. Турнир проходил во вторник, 14 июня, в рамках чемпионата МВД России, пишет сайт регионального управления министерства.

Сотрудники органов соревновались в личном и командном первенствах.

По итогам двух дней в общекомандном зачете турнира по легкоатлетическому кроссу в первой группе победила команда из Московской области, второе — представители Татарстана, третьими стали полицейские из Башкортостана. Во второй группе первенствовала команда УМВД по Рязанской области. Вторыми стали их коллеги из Вологодского региона, третьими — из Ульяновского.

В комбинированной эстафете победителями стали представители ГУ МВД по Московской области. Второе место заняли полицейские из Татарстана, «бронза» — у команды из Башкирии.

Призеров соревнования награждали замглавы УМВД России по Рязанской области Антон Решетов, зампред региональной организации общества «Динамо» Андрей Волков, начальник управления по физической культуре рязанской мэрии Кирилл Сосунов.

В среду, 15 июня, пройдут состязания по служебному биатлону. Он состоит из легкоатлетического кросса по пересечённой местности со стрельбой из пистолета «Макарова» на двух огневых рубежах. Победителей наградят 17 июня.