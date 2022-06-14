В Рязанской области пропал 36-летний Владимир Мушкарев

Местонахождение жителя Старожилова неизвестно с 30 апреля.

В Рязанской области пропал 36-летний Владимир Мушкарев. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Местонахождение жителя Старожилова неизвестно с 30 апреля.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Во что был одет Мушкарев — неизвестно.

Тех, кто что-то знает о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: 88007005452 или 112.