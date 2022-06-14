В Рязанской области мужчину осудили за изнасилование 32-летней женщины

27 июня 2021 года в одном из населенных пунктов Старожиловского района обвиняемый, изнасиловал ранее знакомую 32-летнюю местную жительницу, а также совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

В Рязанской области вынесли приговор в отношении жителя Старожиловского района Рязанской области 1968 года рождения, которого признали в изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

27 июня 2021 года в одном из населенных пунктов Старожиловского района обвиняемый изнасиловал ранее знакомую 32-летнюю местную жительницу, а также совершил в отношении нее «иные насильственные действия сексуального характера». Женщина не могла сопротивляться, поскольку ей нанесли множество ударов подручными предметами по голове и другим частям тела.

Мужчине назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить 225 тысяч рублей в качестве морального ущерба.