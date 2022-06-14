В Рязани скончался тренер по плаванию Иван Рощупкин

За годы тренерской деятельности Иван Рощупкин воспитал 15 мастеров спорта России по плаванию.

В понедельник, 13 июня, в Рязани умер тренер по плаванию, заслуженный работник физкультуры, мастер спорта СССР Иван Рощупкин. Об этом сообщили в региональном минспорте .

В ведомстве выразили соболезнования близким и родным мужчины. В сообщении отметили, что за годы тренерской деятельности Иван Рощупкин воспитал 15 мастеров спорта России по плаванию, но основным видом спорта для него были лыжи.

В минспорте добавили, что он вел деятельность в РГУ имени Сергея Есенина.