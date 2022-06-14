В Рязани сбили десятилетнего мальчика на велосипеде
Велосипедист получил травмы.
В пятницу, 10 июня, в Рязани сбили десятилетнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 17:18 в Рязани у дома № 14 по улице Добролюбова. 34-летний житель Заокского на Chevrolet Lanos сбил 10-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок получил травмы, ему оказали медпомощь.
Проводится проверка.