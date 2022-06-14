В Рязани планируют выделить еще почти миллиард рублей на ремонт дорог

Изменения в бюджете рассмотрели на заседании профильного комитета гордумы.

Во вторник, 14 июня, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской гордумы депутаты рассмотрели изменения в бюджет города.

Доходы и расходы бюджета на 2022 год увеличатся на 3 миллиарда 445 миллионов рублей.

По поручению губернатора на ремонт дорог выделят 961,7 миллиона рублей. Чтобы построить тоннельную часть западного канализационного коллектора потребуется 300 миллионов рублей.

На благоустройство общественных территорий пойдут 280 миллионов рублей, в том числе 130 миллионов рублей — на благоустройство территории Торгового городка.

На строительство детского сада на 224 места в Кальном потребуются 218 миллионов рублей. На возведение общеобразовательной школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» уйдет 281 миллионов рублей, а строительство детского сада на 224 места в микрорайоне Семчино обойдется в 214 миллионов рублей.

На строительство артезианских скважин и водопроводной сети в Солотче, а также на реконструкцию здания станции со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция село Дядьково, улица Грачи» потребуется в 179 миллионов рублей.

Чтобы обеспечить жилыми помещениями детей-сирот понадобится 130,3 миллиона рублей. Данная сумма рассчитана на 75 квартир. Однако на комитете пояснили, что стоимость может поменяться.

Изначально цена на квадратный метр составляла 59 тысяч рублей. Теперь ее увеличат до 80 тысяч рублей.

На благоустройство дворовых территорий выделят 100 миллионов рублей. На реализацию инициативных проектов (проектов местных инициатив) — 47 миллионов рублей.

На строительство школы на 1100 мест в Кальном пойдут 114,4 миллиона рублей. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделят 31 миллионов рублей.