В Рязани проходят рейды против нелегалов

Сотрудники правоохранительных органов приехали к объектам торговли и заведениям общественного питания.

В Рязани проходят рейды против нелегалов. Об этом днем во вторник, 14 июня, сообщил Telegram-канал « Усы Курсакиной ».

На фото, опубликованных в посте, можно заметить сотрудников правоохранительных органов, которые приехали к объектам торговли и заведениям общественного питания.

В полиции прокомментировали информацию.

«Оперативно-профилактические мероприятия в Рязани и области, проводимые сотрудниками полиции, продолжаются», — сообщили в региональном управлении МВД.