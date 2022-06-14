В Рязань привезли частицу мощей блаженной Матроны Московской

Ковчег с частицей мощей пробудет в Рязани до 19 июня.

В понедельник, 13 мая, в Рязань привезли ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Святыню встретили горожане и митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В Успенском соборе прошел молебен с акафистом.

Ковчег с частицей мощей пробудет в Рязани до 19 июня. Успенский собор открыт с 7:00 до 19:00. У ковчега ежедневно будут проходить два молебна с пением акафиста — в 10:00 и в 15:30.