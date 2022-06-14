В Подмосковье пьяный мужчина напал на подростка из-за замечания в магазине

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе.

В Подмосковье пьяный мужчина напал на подростка из-за замечания в магазине. Об этом сообщило РИА Новости .

По информации полиции, инцидент случился в магазине Сергиево-Посадского городского округа. Мужчина разбил несколько бутылок алкоголя. Один из покупателей сделал ему замечание. Конфликт перерос в драку.

Мужчину 1994 года рождения доставили в отдел полиции. Подросток обратился за медицинской помощью. Информации о травмах молодого человека нет.

«Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в региональном главке МВД.