В Нижегородской области подростки избили инвалида

Возбуждено уголовное дело.

В Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении трех подростков, избивших инвалида. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Ночью 9 июня 2022 года трое несовершеннолетних подростков в возрасте от 12 до 15 лет на улице Школьной села Темта Уренского района Нижегородской области оскорбили и избили 45-летнего местного жителя, который с детства является инвалидом.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.