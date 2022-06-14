В Москве мужчина изнасиловал девочку в автомобиле

Ранее его судили за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

В Москве задержали мужчину, надругавшегося над подростком. Об этом сообщила старший помощник главка следкома по столице Юлия Иванова, пишет « Мослента ».

Отмечается, что мужчину взяли под стражу. Он частично признал вину. «Выяснилось, что ранее он был судим за совершение преступлений, предусмотренных статьей 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»)", — отметила Иванова.

Инцидент произошел в четверг, 9 июня. Как рассказала представительница следкома, школьница 2008 года рождения добровольно села в автомобиль к мужчине, с которым познакомилась ранее. Позже в припаркованной в Хорошевском районе машине преступник изнасиловал девочку и совершил «иные действия сексуального характера в отношении малолетней».

На мужчину завели уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.