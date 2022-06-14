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В Москве мужчина изнасиловал девочку в автомобиле
Ранее его судили за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

В Москве задержали мужчину, надругавшегося над подростком. Об этом сообщила старший помощник главка следкома по столице Юлия Иванова, пишет «Мослента».

Отмечается, что мужчину взяли под стражу. Он частично признал вину. «Выяснилось, что ранее он был судим за совершение преступлений, предусмотренных статьей 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»)", — отметила Иванова.

Инцидент произошел в четверг, 9 июня. Как рассказала представительница следкома, школьница 2008 года рождения добровольно села в автомобиль к мужчине, с которым познакомилась ранее. Позже в припаркованной в Хорошевском районе машине преступник изнасиловал девочку и совершил «иные действия сексуального характера в отношении малолетней».

На мужчину завели уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.