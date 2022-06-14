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В Госдуме предложили ввести штрафы за безответственное отношение к домашним животным
Речь зашла о выбрасывании питомцев.

В Госдуме предложили ввести штрафы за безответственное отношение к домашним животным. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета по экологии Владимира Бурматова.

Так, речь идет о поправках в КоАП по части наказания за выброшенных животных.

«Штрафы будут установлены в размере до 30 тысяч рублей», — заявил Бурматов во время заседания рабочей группы во вторник, 14 июня.

Также речь шла за укусы животными людей. По словам Бурматова, при отсутствии уголовного состава, штрафы составят до 200 тысяч рублей.

«Ряд сутевых поправок, которые у нас прошли согласование с федеральными органами исполнительной власти и которые, с нашей точки зрения, готовы к принятию в весеннюю сессию Государственной Думы», — уточнил парламентарий.