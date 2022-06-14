В Чувашии после столкновения двух автомобилей погибли три человека

Отмечается, что у водителя Lada остались шестеро детей.

В Чувашии после столкновения двух автомобилей погибли три человека. Об этом сообщило издание « Pro Gorod Чебоксары ».

Авария произошла в воскресенье, 12 июня, около 7:30, в Чебоксарском районе.

По информации издания, водитель Lada Kalina выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Volkswagen. Два автомобиля столкнулись.

В результате водитель Lada погиб на месте. Сообщается, что у него остались шестеро детей.

Четырех пассажиров госпитализировали. В понедельник, 13 июня, стало известно о смерти двух пассажиров Lada. Ими были 73- и 74-летние родители погибшего водителя.