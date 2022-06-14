В Челябинске заведующая детсадом сбросила с шестого этажа сыновей

37-летняя мать сначала выбросила из окна младшего мальчика, а затем старшего сына.

В Челябинске заведующая детским садом сбросила из окна на шестом этаже двух сыновей двух и 11 лет. Об этом сообщил SHOT .

Инцидент произошел около 12 ночи в доме в Металлургическом районе. 37-летняя мать сначала выбросила из окна младшего мальчика, а затем старшего сына. После этого она сама упала с шестого этажа.

Женщина и двухлетний ребенок погибли. Четвероклассника доставили в больницу с переломом таза и травмой головы.

Отмечается, что отец детей ранее был судим за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Семья не состояла на учете в ПДН и органах опеки.

Подробности выясняются.