В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества
Это связано с обменом кэшбэка на настоящие рубли.
В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества. Информацию передало
Под видом представителей банков преступники звонят пользователям и предлагают обменять накопленный кэшбэк и бонусные баллы на реальные деньги. «Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и смс-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу», — отметили в регуляторе.
Получив данные, злоумышленники воруют деньги со счетов.
В Центробанке порекомендовали при таком звонке прерывать разговор. Это связано с тем, что сотрудники банков не запрашивают по телефону личные финансовые данные.