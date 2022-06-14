В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества

Это связано с обменом кэшбэка на настоящие рубли.

В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества. Информацию передало РИА Новости .

Под видом представителей банков преступники звонят пользователям и предлагают обменять накопленный кэшбэк и бонусные баллы на реальные деньги. «Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и смс-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу», — отметили в регуляторе.

Получив данные, злоумышленники воруют деньги со счетов.

В Центробанке порекомендовали при таком звонке прерывать разговор. Это связано с тем, что сотрудники банков не запрашивают по телефону личные финансовые данные.