В кафе в центре Рязани у 34-летней женщины украли сумку с кошельком

Инцидент произошел в кафе на улице Есенина.

В кафе в центре Рязани у 34-летней женщины украли сумку с кошельком. Об этом сообщило региональное УМВД .

Инцидент произошел 3 июня в кафе на улице Есенина. У рязанки в кошельке хранились банковская карта и три тысячи рублей.

По словам женщины, она сидела в кафе с новым знакомым. Они выпивали. В какой-то момент женщина задремала за столиком. Проснувшись, рязанка не увидела ни сумку, ни знакомого. Позже на ее телефон, на который привязана карта, поступила информация об обналичивании средств.

Полицейские опросили пострадавшую и собрали скудные сведения об этом человеке. К ним добавилась информация от посетителей и работников кафе. Выяснилось, что к краже причастен 35-летний рязанец. Ранее его судили за кражу.